Четыре человека погибли из-за опрокидывания Lada в Ленинградской области

Четыре человека получили смертельные травмы в результате ДТП на автомобильной трассе «Скандинавия» в Ленинградской области. Транспортное средство ехало в направлении Выборга со стороны Санкт-Петербурга, сообщает « Mash на Мойке ».

Среди погибших — водитель машины и трое пассажиров. В их числе был 11-летний ребенок.

Авария произошла на 124-м километре автодороги. 46-летний водитель автомобиля Lada Largus потерял контроль над управлением транспортным средством. Затем наехал на барьер из металла. В результате удара машина съехала в кювет и перевернулась.

Управлявший ей мужчина и находившиеся в салоне женщины 47 и 75 лет скончались на месте. Они получили серьезные травмы.

Пострадавший 11-летний мальчик в экстренном порядке был транспортирован бригадой скорой помощи в медицинское учреждение для оказания реанимационной помощи. Несмотря на усилия врачей, спасти несовершеннолетнего не удалось, и он умер в больничной палате. Все погибшие, находившиеся внутри салона, использовали ремни безопасности.

По факту дорожной аварии следственные органы правоохранительных ведомств возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

