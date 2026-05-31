Адмирал НАТО потребовал у всех американцев участвовать в вопросах гособороны

Обеспечение обороны государств больше невозможно рассматривать как задачу одних лишь вооруженных сил. В ней должны участвовать и другие граждане, заявил на международном форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, сообщает РИА Новости .

По словам военачальника, для эффективной защиты требуется вовлечение всех секторов. Среди них политические круги, институты гражданского общества, академическая среда и промышленный комплекс.

Каждый отдельный гражданин должен рассматриваться в качестве непосредственного участника системы национальной безопасности, а не просто выступать ее пассивным потребителем. Адмирал подчеркнул, что отдельные государства на протяжении длительного времени успешно совмещают военную подготовку личного состава с обучением гражданского населения.

В качестве примера Драгоне привел государственную модель Швеции с ее концепцией тотальной обороны. В рамках нее общество систематически готовится к возможным кризисным ситуациям или боевым действиям на всех уровнях.

Помимо вопросов внутренней интеграции общества, Драгоне затронул текущее состояние производственных мощностей Североатлантического альянса. Адмирал признал существование серьезных системных проблем в данном секторе.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.