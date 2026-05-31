Адмирал НАТО потребовал у всех американцев участвовать в вопросах гособороны
Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори
Обеспечение обороны государств больше невозможно рассматривать как задачу одних лишь вооруженных сил. В ней должны участвовать и другие граждане, заявил на международном форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, сообщает РИА Новости.
По словам военачальника, для эффективной защиты требуется вовлечение всех секторов. Среди них политические круги, институты гражданского общества, академическая среда и промышленный комплекс.
Каждый отдельный гражданин должен рассматриваться в качестве непосредственного участника системы национальной безопасности, а не просто выступать ее пассивным потребителем. Адмирал подчеркнул, что отдельные государства на протяжении длительного времени успешно совмещают военную подготовку личного состава с обучением гражданского населения.
В качестве примера Драгоне привел государственную модель Швеции с ее концепцией тотальной обороны. В рамках нее общество систематически готовится к возможным кризисным ситуациям или боевым действиям на всех уровнях.
Помимо вопросов внутренней интеграции общества, Драгоне затронул текущее состояние производственных мощностей Североатлантического альянса. Адмирал признал существование серьезных системных проблем в данном секторе.
