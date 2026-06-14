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Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с маршруткой в Подмосковье

Уголовное дело возбудили по факту ДТП с участием маршрутки и большегруза в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Накануне днем на 2-м км Луцинского шоссе в Звенигороде произошло столкновение грузовика с рейсовым микроавтобусом. В результате аварии погибли 3 человека, еще одна пассажирка была госпитализирована.

По факту смертельной аварии возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Одинцовская городская прокуратура держит на контроле ход расследования уголовного дела о смертельном ДТП.

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