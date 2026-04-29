Причиной спада «Локомотива» назвали короткую скамейку

сегодня в 19:35

Бывший вратарь «Локомотива» Хасанби Биджиев связал весенний спад команды с ограниченной ротацией состава. Об этом он сообщил Metaratings.ru .

По словам Биджиева, неудачные результаты после возобновления сезона в Российской премьер-лиге связаны с нехваткой кадровых ресурсов.

«Весенние неудачи стали особенностью „Локомотива“. Это связано с тем, что у команды достаточно ограниченная скамейка. Отсутствие ротации играет свою роль в результатах команды весной», — сказал Биджиев.

В последних пяти матчах чемпионата команда Михаила Галактионова набрала пять очков. «Локомотив» уступил самарским «Крыльям Советов» (0:2) и в московском дерби со «Спартаком» (1:2).

После 27 туров клуб занимает третье место в таблице РПЛ с 49 очками.

1 мая в 28-м туре «Локомотив» сыграет с «Динамо». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.