В Красногорске завершили сваи для трубы на дороге в Сабурово

Реконструкция дороги продолжается в деревне Сабурово горокруга Красногорск. Строители завершили устройство свайного основания для водопропускной трубы через реку Баньку, готовность объекта составляет 36%, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В рамках проекта расширяют 400-метровый участок дороги до двух полноценных полос. По обеим сторонам проезжей части обустроят пешеходную зону. Сейчас на площадке работают 8 человек и задействованы 2 единицы техники.

«Строительная готовность объекта сейчас составляет 36%. На площадке задействованы 8 рабочих и 2 единицы техники. Сейчас полностью завершено устройство свайного основания и ростверков под арочное сооружение для водопропускной трубы через р. Баньку. Длина будущей конструкции — 27 м. С обеих сторон будут сформированы насыпи и устроена дорога», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В настоящее время специалисты формируют земляное полотно и дорожную насыпь, приступили к отсыпке песка. Далее планируется устройство основания из щебеночно-песчаной смеси, укладка асфальтобетона, монтаж бортового камня и обустройство тротуаров. Работы начались осенью прошлого года, завершить их намерены во втором квартале 2027 года.

Проект также предусматривает расширение дороги в ЖК «Сабурово парк», съезда к кладбищу и 130-метрового участка к ЖК «Митино О2», а также строительство нового участка до ЖК «Квартал Сабурово» через реку Баньку. На улице Малая Садовая установят светофор. Ожидается, что новая дорога обеспечит удобный выезд на будущий дублер Пятницкого шоссе для более чем 10 тыс. жителей.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.