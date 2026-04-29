Фура с горючим вспыхнула под Волгоградом после столкновения трех грузовиков

Один погиб, еще один в больнице: итог массового ДТП с фурами под Волгоградом

На трассе Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» произошло массовое ДТП с участием трех большегрузных автомобилей и легковой машины. После столкновения на месте аварии вспыхнул сильный пожар. По предварительным данным, одна из фур перевозила горючее, что и спровоцировало возгорание, сообщает РЕН ТВ .

В результате происшествия один человек погиб. Еще один мужчина получил травмы различной степени тяжести и был экстренно госпитализирован. Свидетели происшествия рассказали, что огонь быстро распространился по транспортным средствам.

На место ДТП оперативно прибыли пожарные расчеты, спасатели и бригады скорой помощи. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение, однако к тому моменту несколько машин выгорели практически полностью. Движение на участке трассы было временно перекрыто.

Обстоятельства аварии в настоящее время выясняются. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают, кто именно стал виновником массового столкновения. По факту случившегося проводится доследственная проверка. О состоянии госпитализированного пострадавшего пока не сообщается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.