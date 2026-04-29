«Лучше бы я пошла в бар одна»: девушка убила возлюбленного за ужин дома

В американском штате Висконсин произошла трагедия на почве бытовых разногласий. 27-летняя Микаэла Клот планировала провести вечер в баре, однако ее 25-летний парень Лукас Рош пришел домой с пакетом куриных голеней и приправами. Вместо романтического свидания он предложил ужин у фритюрницы, что привело девушку в ярость, пишет РЕН ТВ .

Взбешенная Клот схватила кухонный нож и нанесла возлюбленному удар в грудь. Роша экстренно госпитализировали, но спасти его не удалось.

Более того, на допросе девушка призналась, что нанесла повторный удар ножом уже в тот момент, когда медики пытались реанимировать пострадавшего с помощью сердечно-легочной реанимации. Лукас скончался в больнице.

Также на допросе Микаэла Клот заявила, что ее вполне устроит исход с тюремным заключением. Она также отметила, что ей следовало просто пойти в бар одной, а не ждать парня дома.

Девушку отпустили под залог в два миллиона долларов. В случае вынесения обвинительного приговора ей грозит пожизненное заключение.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.