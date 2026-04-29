Бедные британцы экономят на мыле и бреются одним лезвием на всю семью

Специалисты компании OnePoll провели опрос среди двух тысяч взрослых британцев и выяснили, как финансовый кризис повлиял на привычки жителей Соединенного Королевства. Почти треть участников исследования признались, что за последние 12 месяцев были вынуждены пренебречь личной гигиеной, пишет РИА Новости .

Оказалось, что британцы стали реже мыть руки, сократили уборку в домах и экономили на средствах гигиены, включая мыло и лезвия для бритья.

Согласно результатам опроса, 23% британцев за последний год испытывали финансовые трудности. Трое из четырех столкнулись с быстрым ростом стоимости жизни, каждый второй пострадал от непредвиденных расходов, а 43% пережили снижение доходов. Издание Mirror, опубликовавшее данные исследования, подчеркнуло, что люди сознательно отказывались от покупки базовых гигиенических средств, чтобы хоть как-то сэкономить.

Самым шокирующим открытием стала информация о том, что каждый десятый британец в сложной финансовой ситуации начал использовать общие зубные щетки с членами семьи. Эксперты назвали эту практику крайне опасной для здоровья, поскольку совместное использование щеток может привести к распространению бактерий и инфекций. Однако вынужденные экономить люди пошли на этот риск, чтобы сберечь деньги.

Исследование не уточняет, в какие именно месяцы проводился опрос, однако его результаты наглядно демонстрируют глубину социально-экономического кризиса в Великобритании.

