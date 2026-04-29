Бедные британцы экономят на мыле и бреются одним лезвием на всю семью
Специалисты компании OnePoll провели опрос среди двух тысяч взрослых британцев и выяснили, как финансовый кризис повлиял на привычки жителей Соединенного Королевства. Почти треть участников исследования признались, что за последние 12 месяцев были вынуждены пренебречь личной гигиеной, пишет РИА Новости.
Оказалось, что британцы стали реже мыть руки, сократили уборку в домах и экономили на средствах гигиены, включая мыло и лезвия для бритья.
Согласно результатам опроса, 23% британцев за последний год испытывали финансовые трудности. Трое из четырех столкнулись с быстрым ростом стоимости жизни, каждый второй пострадал от непредвиденных расходов, а 43% пережили снижение доходов. Издание Mirror, опубликовавшее данные исследования, подчеркнуло, что люди сознательно отказывались от покупки базовых гигиенических средств, чтобы хоть как-то сэкономить.
Самым шокирующим открытием стала информация о том, что каждый десятый британец в сложной финансовой ситуации начал использовать общие зубные щетки с членами семьи. Эксперты назвали эту практику крайне опасной для здоровья, поскольку совместное использование щеток может привести к распространению бактерий и инфекций. Однако вынужденные экономить люди пошли на этот риск, чтобы сберечь деньги.
Исследование не уточняет, в какие именно месяцы проводился опрос, однако его результаты наглядно демонстрируют глубину социально-экономического кризиса в Великобритании.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.