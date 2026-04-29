Трамп: Украина потерпела поражение в военном плане

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал свой телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав его очень хорошим. Он также заявил, что обсудил с президентом РФ Украину и считает, что Киев потерпел поражение, пишет ТАСС .

«Украина потерпела поражение в военном плане», — заявил Трамп.

Также американский лидер считает, что сторонам конфликта «сравнительно скоро» удастся найти решение для урегулирования украинского кризиса. При этом он отметил, что разногласия между США и Европой относительно Украины сохраняются.

Телефонные переговоры Путина и Трампа длились 1,5 часа. Российский президент сказал американскому коллеге, что готов объявить перемирие в зоне проведения СВО в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

