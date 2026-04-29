ФРГ дарит Украине электростанцию, работавшую на газе из «Северного потока»

Германия решила передать Украине электростанцию, которая раньше работала на газе из «Северного потока». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Nordkurier.

Речь идет об установке по комбинированному производству энергии и тепла компании Industriekraftwerk Greifswald GmbH, расположенной в общине Лубмин (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания — ред.). Именно там находится точка выхода на берег газопровода. Власти общины хотят организовать транспортировку демонтированной станции через местный порт скрытно, чтобы избежать лишнего внимания.

Бургомистр Лубмина Аксель Фогт признал, что тема передачи станции Украине может быть использована в политических целях, поскольку Киев подозревают в подрыве «Северных потоков». При этом сам Фогт считает, что электростанция «очень хорошо подходит» для использования и на прежнем месте.

Компания Sefe Securing Energy for Europe подтвердила планы демонтажа и заявила, что после прекращения поставок российского газа эксплуатация станции стала экономически невыгодной. В компании отметили, что установку решено передать украинскому оператору электростанций в рамках гуманитарной помощи. Получатель должен самостоятельно заняться транспортировкой оборудования.

Однако в Германии эта инициатива вызвала резкую критику. Местное отделение партии «Альтернатива для Германии» назвала передачу «абсурдной». Депутат ландтага Николаус Крамер заявил, что такие станции должны работать на благо самих немцев, а их отправка на Украину — это «удар в лицо наших граждан».

