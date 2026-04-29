В Москве продают квартиру за 1,5 млн руб без окон и площадью 4,8 кв м
Фото - © Telegram-канал "Осторожно, Москва"
В столице выставили на продажу апартаменты площадью 4,8 кв. м без окон за 1,5 млн рублей, сообщает «Осторожно, Москва».
Жилье находится на Аллее Первой Маевки на востоке мегаполиса. Собственник пишет, что внутри апартаментов есть кровать-чердак, холодильник, стиральная машина, микроволновкa, кухонный уголок, шкаф, душевая кабина, туалет.
В квартире присутствует вентиляция, но нет окна. Жилье расположено на первом этаже.
Владелец написал, что апартаменты можно использовать для арендного бизнеса или как офис.
