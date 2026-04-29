Путин сказал Трампу о готовности объявить перемирие на период Дня Победы

Российский лидер Владимир Путин созвонился с американским коллегой Дональдом Трампом и обсудил с ним украинский вопрос. О том, как прошла беседа, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает ТАСС .

Телефонный разговор двух лидеров длился 1,5 часа. По словам Ушакова, он был откровенным и деловым.

В ходе диалога Путин заявил о готовности объявить перемирие с Киевом на период Дня Победы. Республиканец поддержал эту инициативу.

Путин рассказал Трампу о ситуации на СВО, где российские войска теснят противника. Также он отметил, что Киев прибегает к сугубо террористическим методам, атакуя российские гражданские объекты.

Путин заявил, что цели СВО в любом случае будут достигнуты, но Россия предпочла бы сделать это путем переговоров. Оба лидера высказали оценки поведению киевского режима во главе с Владимиром Зеленским, который затягивает конфликт.

При этом Трамп заявил Путину, что сделка для урегулированию конфликта на Украине уже близка.

Кроме того, российский лидер выразил слова поддержки в связи с недавним покушением на главу Белого дома. Президент РФ решительно осудил это преступление.

По завершении диалога лидеры договорились поддерживать контакты как лично, так и на уровне помощников.

