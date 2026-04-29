Пожилой рецидивист несколько раз «обнес» церкви в Уфе

17:27

67-летний мужчина с рядом судимостей, предположительно, несколько раз обворовывал церкви и часовни в Уфе Республики Башкортостан. Его задержали силовики, сообщает пресс-служба МВД России по региону.

Полицейским пожаловались на воровство в часовне «Богородско-Уфимского храма» на улице Тухвата Янаби. Мужчина отжал пластиковое окно, забрал ящик для пожертвований и смартфон, принадлежащий другому человеку.

Через несколько суток он разбил окно с помощью лома в церкви-часовне иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость». Затем забрал пожертвования.

Выяснилось, что пожилой орудовал в ряде районов Уфы. Заполученные средства, как сам рассказал мужчина, тратил на продукты питания и алкоголь.

Периодически после кражи пожилой приходил в церкви, ставил свечи. Иногда он даже жертвовал маленькие суммы.

Помимо этого, силовики узнали, что мужчина украл кошелек у женщины в кафе. Еще пытался совершить кражу в храме в Октябрьском.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.