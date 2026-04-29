Наглая лиса обокрала рыбаков на Чукотке в их присутствии

На Чукотке произошел необычный случай: наглая лисица обокрала рыбаков прямо у них под носом. Хищница утащила рыбу, пока мужчины скромно стояли в сторонке и смиренно наблюдали за происходящим, они решили не пугать животное, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, что автор ролика стоял всего в нескольких метрах от рыбы, которая понравилась лисе. Хищница, не обращая внимания на мужчин, подбежала к рыбе, затем попыталась дважды ухватить ее за хвост, но ничего не получалось. Тогда лиса бросила рыбу и ухватила челюстью за середину тушки, затем побежала вместе с чужим уловом в сторону.

Инцидент произошел во время рыбалки в одном из районов Чукотки. Мужчины не стали препятствовать хищнице, ограничившись видеосъемкой.

Какую именно рыбу стащила лиса, рыбаки не уточнили.

