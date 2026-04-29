Суд в Подмосковье отказал компании из Щелкова в легализации постройки

Арбитражный суд Московской области отказал торговой компании из Щелкова в признании права собственности на самовольную постройку площадью более 1 тыс. кв. м, возведенную в охранной зоне. Здание расположено на приаэродромной территории и частично в зоне возможного подтопления, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Арбитражный суд Московской области рассмотрел иск щелковской торговой компании к администрации округа. Ранее муниципалитет отказал заявителю в признании права собственности на здание площадью свыше 1 тыс. кв. м, построенное без разрешительных документов. В разбирательстве участвовали представители министерства экологии региона, поскольку объект находится в границах охранных зон.

Суд установил, что строение возведено на участке, полностью входящем в приаэродромную территорию аэродрома Чкаловский. Согласно Воздушному кодексу РФ, на таких землях запрещено размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и перевозок.

Кроме того, часть здания расположена в зоне слабого подтопления на территориях округа Щелково, прилегающих к зоне затопления реки Клязьма. Возможное подтопление может нанести ущерб землям округа.

По итогам рассмотрения дела суд отказал компании в удовлетворении исковых требований.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.