Голуби боятся женщин сильнее мужчин: ученые выяснили неожиданную причину

Психологи и орнитологи из пяти европейских стран провели масштабное исследование влияния человека на поведение городских птиц. Ученые проанализировали 2500 наблюдений за голубями, воробьями и воронами. Результат оказался неожиданным: пернатые боятся женщин сильнее, чем мужчин, сообщает Mash .

Исследователи зафиксировали, что при приближении женщины птица улетала в среднем на метр раньше, чем при приближении мужчины.

Ученые выдвинули несколько версий такого поведения. Первая связана с эволюционной памятью: в древности женщины чаще собирательствовали и могли быть более опасными для мелких животных. Вторая причина — естественный запах человеческого тела, который у мужчин и женщин различается, и птицы могут по-разному на него реагировать. Не исключено также, что женщины в среднем чаще носят яркую одежду или резкие ароматы.

Исследование охватило пять европейских стран, что позволило получить репрезентативные данные. Ученые отмечают, что понимание реакции птиц на человека важно для градостроительства и защиты городской фауны. Например, если женщины пугают птиц сильнее, то в зонах кормления или гнездования стоит учитывать этот фактор при планировании маршрутов уборки или благоустройства.

Авторы исследования подчеркнули, что результаты не означают, будто женщины чем-то хуже мужчин. Просто эволюция и биохимия сложились таким образом, что пернатые по-разному реагируют на разные типы людей. В будущем ученые планируют изучить реакцию птиц на детей и пожилых людей, а также провести аналогичные эксперименты в других регионах мира.

