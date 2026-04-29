В школе Шатуры открыли Парту Героя в честь бойца СВО Виталия Юлина

Парту Героя в честь выпускника Виталия Юлина открыли 28 апреля во втором корпусе Коробовского лицея в селе Середниково городского округа Шатура. Памятный ученический стол установили по проекту «Новая школа» партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Виталий Юлин окончил середниковскую школу, был спортсменом, играл в футбольной и хоккейной командах. После службы в армии он вернулся в родное село и работал с детьми и подростками в клубе «Ровесник».

В октябре 2022 года старший сержант Юлин отправился в зону специальной военной операции. Он служил разведчиком мотострелкового полка. 18 июля 2025 года военнослужащий погиб при выполнении боевого задания, доставляя артиллерийские снаряды на линию боевого соприкосновения у села Терны Краматорского района. Этот участок бойцы называли «дорогой смерти» из-за постоянных обстрелов и атак беспилотников.

В церемонии приняли участие школьники, педагоги и почетные гости, среди которых военный врач, участник СВО Оксана Камскова, депутат совета депутатов Шатуры Елена Веселова и священник Евгений Шевыкин. Присутствующие почтили память бойца минутой молчания.

Право открыть Парту Героя предоставили сестрам Виталия — Юлии Бааджи и Марии Евлановой.

«Виталий — лучший брат на свете. Для нас он пример мужества, силы и храбрости. Спасибо за то, что вы вместе с нами помните его. Ведь герои — это люди, которые так же сидели за партами, жили вместе с нами», — сказала Юлия Бааджи.

На ученическом столе размещены фотография и биография героя. Первыми за парту сели девятиклассница Александра Божьева и первоклассник Артем Тихонов. Памятный объект будет находиться в школьном музее рядом со стендом, посвященным участникам специальной военной операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.