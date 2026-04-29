В Подмосковье предпринимателям доступны 120 объектов за 1 рубль

В Московской области по программе «Недвижимость за 1 рубль» бизнесу доступны более 120 объектов недвижимости. С 2023 года по льготной ставке уже передано свыше 300 помещений и зданий, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Программа «Недвижимость за 1 рубль» реализуется в Подмосковье с 2023 года в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Она направлена на поддержку малого и среднего бизнеса и вовлечение в оборот объектов с высоким износом.

«Программа „Недвижимость за 1 рубль“ действует в Московской области с 2023 года. Более 300 объектов уже переданы бизнесу по льготной ставке, еще свыше 120 — доступны инвесторам», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Если износ объекта превышает 80%, предприниматель может арендовать его за 1 рубль в год. При меньшей степени износа ставка составляет 2,2% от кадастровой стоимости, что соответствует налогу на имущество. Арендатор обязан провести капитальный ремонт в течение полутора лет либо реконструкцию в течение трех лет. Срок льготной аренды — до 10 лет для помещений и до 15 лет для зданий.

«Подобрать подходящий объект можно на инвестиционной карте Московской области. В настоящее время на инвестиционной карте региона представлено более 120 доступных вариантов. После выбора объекта необходимо подать заявку через портал. Рассмотрение занимает до 10 рабочих дней», — добавил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Инвестиционная карта доступна по ссылке: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Сервис создан в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.