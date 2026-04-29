Подмосковное УФАС возбудило дело из-за рассылки рекламного СМС

В управление поступила жалоба от физического лица. Заявитель сообщил, что на его мобильный телефон пришло СМС с рекламой финансовых услуг с признаками нарушения закона о рекламе.

После проверки обращения ведомство возбудило дело в отношении хозяйствующего субъекта. Компанию подозревают в нарушении части 1 статьи 18 закона о рекламе — распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

Если вину организации установят, ей грозит административный штраф по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

