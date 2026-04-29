Подмосковное УФАС возбудило дело из-за рассылки рекламного СМС
Фото - © ФАС России/Медиасток.рф
Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело по факту рассылки рекламного СМС без согласия получателя, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
В управление поступила жалоба от физического лица. Заявитель сообщил, что на его мобильный телефон пришло СМС с рекламой финансовых услуг с признаками нарушения закона о рекламе.
После проверки обращения ведомство возбудило дело в отношении хозяйствующего субъекта. Компанию подозревают в нарушении части 1 статьи 18 закона о рекламе — распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.
Если вину организации установят, ей грозит административный штраф по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.
