Названа стоимость реконструкции Шуховской башни в Москве

В Москве Шуховскую башню полностью разберут и восстановят по оригинальному проекту с использованием новых материалов. Работы планируют начать летом и завершить за полтора года. На реконструкцию потратят примерно 700 миллионов рублей, сообщает kp.ru .

Госэкспертиза признала единственным возможным вариантом реставрации поэлементный разбор и повторную сборку башни. Металл за 104 года эксплуатации утратил несущую способность, а его ударная вязкость изначально была почти в четыре раза ниже нормы.

«Мы не должны сохранять ржавый металл. Наша задача сохранить гениальную мысль Шухова», — рассказал академик Владимир Травуш.

По его словам, попытки укрепить конструкцию сваркой оказались безрезультатными: металл трескается. Новые элементы оцинкуют и покроют защитным составом.

«Обновленная Шуховская башня сможет простоять и 200, и 300 лет, если будут следить», — считает академик.

Башню разберут на шесть секций. Каждый элемент промаркируют и проверят — часть деталей, особенно верхней секции, может быть сохранена. Фундамент приведут в порядок, затем конструкцию соберут в прежних параметрах. Внутреннюю противоаварийную опору демонтируют.

Главный инженер «ЦНИИПромзданий» Кирилл Авдеев сообщил, что внутри установят подъемник для обслуживания, туристического лифта не будет. Рядом планируют открыть музей Шухова.

Стоимость проекта оценивается примерно в 700 млн рублей. Башня высотой 144,7 м была построена в 1922 году и долгое время оставалась главным телецентром страны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.