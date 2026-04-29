В Одинцовском округе 15 мая начнут ремонт улицы Кутузовская

Ремонт улицы Кутузовская в микрорайоне Новая Трехгорка Одинцова начнется 15 мая. Работы охватят более 1 км дороги и почти 20 тыс. кв. м проезжей части и тротуаров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2026 году в микрорайоне Новая Трехгорка приведут в порядок одну из основных магистралей — улицу Кутузовская. Протяженность участка ремонта составит 1035 метров. Планируется обновить 14,9 тыс. кв. м проезжей части и 4,9 тыс. кв. м тротуаров.

«Подрядчик полностью заменит покрытие, установит новый бордюрный камень, оборудует карманы автобусных остановок и островки безопасности на пешеходных переходах. Улица Кутузовская принимает серьезную нагрузку в часы пик, по ней проходят маршруты общественного транспорта, поэтому важно обеспечить здесь удобное и безопасное движение. На время ремонта организуем движение в реверсивном режиме без полного перекрытия дороги. Завершить все работы планируем к 1 августа», — сообщил глава округа Андрей Иванов.

Всего в 2026 году в Одинцовском округе отремонтируют 13 автомобильных дорог общей площадью 63 тыс. кв. м. Две дороги в Голицыно уже находятся в работе, остальные объекты обновят в течение теплого сезона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.