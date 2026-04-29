В США будут чипировать граждан с депрессией
Фото - © сгенерировано ИИ
По информации управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Соединенных Штатов (FDA), фирме Motif Neurotech разрешили организовать первые тесты мозгового импланта у граждан. Его будут применять для терапии депрессии, которая не лечится стандартными методами, сообщается на сайте американского университета Райса.
Технологию чипа DOT разработали на базе вуза. Предварительно более 10 лет проводились исследования в сфере нейроинженерии и интерфейсов типа «мозг-компьютер».
В дальнейшем технологию получила фирма Motif Neurotech. Она довела чип до этапа клинических испытаний.
Цифровое программируемое терапевтическое устройство (DOT) вставляют в череп. При этом в ткань мозга он не попадает. По размеру DOT такой же, как черника.
Разработка электрически стимулирует нейронные сети, отвечающие за настроение. DOT оказывает влияние на активность мозга.
Технология будет работать точечно с теми участками нейронных цепей, которые связаны с депрессией.
