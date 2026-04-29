В США будут чипировать граждан с депрессией

сегодня в 16:08

В США протестируют вживление мозгового импланта у людей с депрессией

По информации управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Соединенных Штатов (FDA), фирме Motif Neurotech разрешили организовать первые тесты мозгового импланта у граждан. Его будут применять для терапии депрессии, которая не лечится стандартными методами, сообщается на сайте американского университета Райса.

Технологию чипа DOT разработали на базе вуза. Предварительно более 10 лет проводились исследования в сфере нейроинженерии и интерфейсов типа «мозг-компьютер».

В дальнейшем технологию получила фирма Motif Neurotech. Она довела чип до этапа клинических испытаний.

Цифровое программируемое терапевтическое устройство (DOT) вставляют в череп. При этом в ткань мозга он не попадает. По размеру DOT такой же, как черника.

Разработка электрически стимулирует нейронные сети, отвечающие за настроение. DOT оказывает влияние на активность мозга.

Технология будет работать точечно с теми участками нейронных цепей, которые связаны с депрессией.

