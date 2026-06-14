Пожилая женщина пострадала из-за атаки БПЛА на Смоленскую область
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Ночью ВСУ атаковали Смоленскую область беспилотниками. В Вязьме из-за падения обломков дрона загорелся частный дом, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
«К сожалению, пострадала пожилая женщина», — отметил Анохин.
Он добавил, что сейчас пострадавшая находится в больнице. Состояние пациентки стабильное, врачи оказывают ей всю необходимую помощь.
По словам главы региона, пожар в доме был локализован. На месте ЧП работают сотрудники МЧС и оперативные службы.
Ранее над регионами страны и Азовским морем перехватили 249 дронов ВСУ самолетного типа.
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