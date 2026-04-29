Семьи Одинцовского округа поедут на турфестиваль в Мордовию

Семьи из Одинцовского округа примут участие во Всероссийском туристском фестивале «Больше, чем путешествие», который пройдет с 9 по 12 июля в Республике Мордовия. Мероприятие объединит более 1 тыс. семей со всей страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль пройдет в формате трехдневного палаточного лагеря. Его цель — формирование традиций семейных путешествий, укрепление семейных ценностей и развитие молодежных патриотических маршрутов. Проект также служит площадкой для продвижения активного семейного досуга и привлечения внимания к вопросам поддержки семьи и детства.

До 31 мая 2026 года проводится конкурсный отбор участников. Он направлен на поддержку семей с активной жизненной позицией и на формирование позитивного имиджа семейного туризма в России. Регистрация на конкурс доступна на сайте фестиваля до 20 мая 2026 года, также предусмотрена предрегистрация.

По итогам отбора определят семьи, которые отправятся на фестиваль за счет АНО «Больше, чем путешествие». Программа предусматривает и самостоятельные формы участия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.