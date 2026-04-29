В 17 округах Подмосковья восстановили дорожные знаки

Специалисты «Мосавтодора» за неделю привели в нормативное состояние дорожные знаки на 31 региональной дороге в 17 округах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дорожники восстановили поврежденные и отсутствующие знаки на ряде городских улиц и шоссе. Работы провели на улице Ленина в Балашихе, улице Космонавтов в Дмитрове, улице Горького в Жуковском, улице Первомайской в Истре и Лосино-Петровском, улице Московской в Можайске и улице Победы в Подольске.

В Сергиевом Посаде знаки привели в порядок на Ярославском, Московском и Новоугличском шоссе, проспекте Красной Армии и улице Вифанской. В Орехово-Зуевском округе работы выполнили на улицах Крупской, Гагарина и Шатурском шоссе в окружном центре, а также на улице Школьной в деревне Давыдово.

В Серпухове знаки восстановили на Московском и Борисовском шоссе, в деревнях Мещериново и Лукьяново. В Коломне — на улице Ленина в Озерах, улицах 3-го Интернационала и Октябрьской Революции, а также на дороге к деревне Холмы.

Кроме того, работы провели в Воскресенске, Красногорске, Пушкинском, Рузском, Павлово-Посадском и Раменском округах — на улицах Ивановской, Карбышева, Шоссейной, Центральной и Лесной, а также на Можайском и Носовихинском шоссе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.