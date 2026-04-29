Ефимов: 149 объектов торговли расположены на первых этажах новостроек по реновации в ЮВАО

В Юго-Восточном административном округе Москвы ввели в эксплуатацию почти 150 объектов инфраструктуры на первых этажах новостроек по программе реновации. Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Новостройки по программе реновации проектируют с нежилыми первыми этажами. Там открывают различные объекты социально-бытовой инфраструктуры. Сейчас только в Юго-Восточном административном округе используется 149 таких помещений. Например, в 67 работают магазины, в 27 — пункты выдачи заказов, а в 18 — организации, предоставляющие жителям социально-бытовые услуги. Остальные объекты занимают другие предприятия социально-бытовой инфраструктуры. Всего в рамках программы реновации планируется обустроить около 8 тыс. нежилых помещений на первых этажах новостроек», — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Ефимов уточнил, что благодаря этому в столице появится более 200 тыс. рабочих мест.

Создание инфраструктуры на первых этажах домов по реновации повышает обеспеченность жителей торговыми точками и сервисами. Различные организации в новых домах превращают бывшие спальные районы в полноценные, самодостаточные кварталы. Благодаря этому складывается гармоничная среда, где все самое необходимое у жителей находится буквально рядом.

Расположенные на первых этажах жилых комплексов по реновации заведения неизменно пользуются спросом у новоселов, избавляя их от потребности в частых коротких поездках — например, за покупками, в парикмахерскую или аптеку. Это помогает не только сэкономить на транспорте и снизить вредные выбросы в атмосферу, но и благотворно сказывается на дорожной ситуации в целом по городу.

В департаменте градостроительной политики уточнили: в районе Люблино различные предприятия разместились в 54 помещениях на первых этажах построенных по реновации домов, в Кузьминках — в 31. На районы Нижегородский и Рязанский пришлось еще 24 и 23 объекта соответственно. Грамотное функциональное зонирование, наличие обособленных входов и следование нормам безбарьерной среды делают эти пространства комфортными для всех посетителей, включая проживающих в доме.

Как подчеркнул глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, приобрести нежилое помещение в реновационном доме можно через открытые торги. Так, в настоящий момент на юго-востоке города для бизнеса доступно несколько лотов в новых зданиях по адресам: Ферганский проезд, Совхозная и Ташкентская улицы. Ознакомиться с исчерпывающим перечнем и подробной информацией о лотах позволяет Инвестиционный портал Москвы в разделе «Торги Москвы». Сами аукционы ведутся в онлайн-формате, а условием для участия в них выступает наличие усиленной квалифицированной электронной подписи.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал о сдаче новостройки по реновации в Алексеевском районе.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

