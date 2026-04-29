Дикий кабан разгуливает по турецкому Батману и таранит на людей. Пострадали минимум три человека, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Sabah TV.

В Сети появились кадры, как кабан с бешеной скоростью бежит по оживленной трассе. Наличие людей и машин его не пугает. На видео попал момент, как лесной Пумба сбивает человека на переходе.

Пешеход упал на землю и получил травмы. Затем дикий зверь нашел себе еще две жертвы и тоже сбил их. Всех пострадавших доставили в больницу.

По данным Sabah TV, кабан не смог найти себе пропитание в естественной среде обитания. Он вышел к людям в Батмане, причем выбрал для прогулки самый оживленный бульвар города.

После устроенного хаоса кабан убежал в неизвестном направлении.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.