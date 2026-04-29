РЭО: коэффициенты РОП обсудили на форуме «Васма»

В столице дала старт 22-я международная выставка в сфере экологических технологий WASMA. Мероприятие объединило на одной площадке предпринимателей, представителей власти и экспертов, сообщила пресс-служба РЭО.

В ходе выставки состоялась сессия под названием «РОП: адаптация к современным условиям», где обсуждалось внедрение в России механизма расширенной ответственности производителей. Участие в дискуссии принял, в частности, Гусен Ибрагимов — заместитель руководителя департамента РОП в РЭО. Функции модератора исполняла Елена Семилетова, заместитель исполнительного директора Ассоциации «Ресурс» по вопросам экономики замкнутого цикла.

В центре внимания экспертов оказались роль и значение понижающего коэффициента к нормативу утилизации в контексте системы РОП, а также опыт наращивания доли вторичного сырья в выпускаемой продукции на 2025–2026 годы в свете постановления Правительства РФ № 1991.

Так, понижающий коэффициент особенно значим для тех производителей в рамках РОП, чья продукция изначально имеет потенциал для вовлечения вторресурсов (полимеры, шины) либо уже демонстрирует высокий уровень их применения (бумага, картон, аккумуляторы). Данный инструмент существенно влияет на формирование спроса на вторичное сырье, помогает вовлекать его в производственные циклы, а также создает конкурентное преимущество для перерабатываемой упаковки при достижении целевых индикаторов федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Особое внимание в ходе дискуссии уделялось тому, насколько эффективно понижающие коэффициенты способствуют замещению неперерабатываемых упаковочных материалов.

«Обсуждали эффективность понижающего коэффициента применительно к упаковке, которая уже достигла высоких показателей вовлечения вторичного сырья. По замыслу РОП, эта перерабатываемая упаковка должна заместить неперерабатывемую. Экспертами предлагается донастроить понижающий коэффициент, чтобы он эту задачу решал», — сказала Елена Семилетова.

В пресс-службе РЭо отметили, что понижающий коэффициент в рамках РОП стимулирует производителей переходить на экологичные материалы, снижая экологический сбор за счет увеличения использования переработанных материалов. Донастройка этого инструмента будет происходить с учетом мнения отраслевого сообщества и экспертов. Для этого проводятся подобные дискуссии», — отметили в пресс-службе РЭО.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена на основании Указа Президента от 14 января 2019 года. Ее главная задача — создание в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в стране реализуется новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель по формированию экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить стопроцентную сортировку всего объема ежегодно образующихся ТКО, захоронение не более половины таких отходов, а также вовлечение в хозяйственный оборот как минимум 25% отходов производства и потребления в виде вторичных ресурсов и сырья.