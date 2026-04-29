Вычислили по эмодзи: врачей поймали на использовании ИИ при постановке диагнозов

Минздрав Нижегородской области выявил случаи применения нейросетей медицинскими работниками при оформлении диагнозов. Поводом для проверки стали необычные заключения, которые пациенты стали получать через портал «Госуслуги», сообщает Mash .

В текстах документов специалисты заметили специфическую стилистику, нехарактерную пунктуацию и, что самое примечательное, эмодзи — отличительную черту общения с популярным чатом GPT. После анализа данных ведомство пришло к выводу, что часть врачей использует искусственный интеллект для ускорения заполнения бумаг, и наложила на эту практику запрет.

Порядка 20% нижегородских медиков уже регулярно прибегают к помощи нейросетей в работе, а еще треть опрошенных выразили желание освоить соответствующие инструменты.

В региональном Минздраве подчеркнули, что постановка диагноза остается исключительной компетенцией человека, а использование ИИ в этом процессе недопустимо.

