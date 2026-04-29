Зарплаты учителей в регионах России нужно «радикально повысить», в идеале — до московского уровня, считает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. По мнению депутата, это поможет сократить разрыв в качестве образования, ведь в сфере уже наблюдаются «симптомы серьезного кризиса», сообщает NEWS.ru .

Концентрация сильных учителей в богатых субъектах усиливает образовательное неравенство, полагает Миронов.

Он сослался на данные Минпросвещения о росте числа подростков, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних (ПДН). В 2024 году их было 420 тыс. человек, в 2025 году — на 33,6 тыс. больше. По словам Миронова, «это симптомы серьезного системного кризиса».

Кроме того, 43% финалистов всероссийских олимпиад школьников представляют Москву, еще 27% — Подмосковье, Татарстан и Санкт-Петербург, добавил законодатель.

«Образование в РФ поляризуется, обнажая проблему неравенства регионов. Самые богатые города сконцентрировали у себя лучших учителей. Надо радикально повышать зарплаты педагогам в регионах, в идеале до московского уровня», — предложил лидер справедливороссов.

