Шансов не было: 12-летнего мальчика заживо затянуло в щетку трактора в Москве

Ребенка замотало в щетку трактора в Зеленограде
Происшествия
Фото - © Юлия Гапеенко / Фотобанк Лори

12-летний мальчик в столичном Зеленограде решил «прокатиться» на работающем уборочном тракторе. Прыжок на движущуюся машину стал роковым — ребенка затянуло под вращающуюся щетку.

Как пишет 112, трактор в этот момент находился в движении.

Спасти ребенка не удалось.

Эта трагедия — повод еще раз напомнить детям о правилах безопасности рядом со спецтранспортом:

  1. «Слепая зона»: водитель трактора из-за шума и ограниченного обзора часто не видит и не слышит ничего в радиусе 3–5 метров вокруг машины.
  2. Инерция механизмов: даже если трактор остановится, тяжелые щетки продолжают вращаться по инерции еще несколько секунд.
  3. Запрет на сближение: категорически запрещено приближаться к работающей технике ближе чем на 10 метров, даже для того, чтобы просто «посмотреть».

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.