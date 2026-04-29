Шансов не было: 12-летнего мальчика заживо затянуло в щетку трактора в Москве
Фото - © Юлия Гапеенко / Фотобанк Лори
12-летний мальчик в столичном Зеленограде решил «прокатиться» на работающем уборочном тракторе. Прыжок на движущуюся машину стал роковым — ребенка затянуло под вращающуюся щетку.
Как пишет 112, трактор в этот момент находился в движении.
Спасти ребенка не удалось.
Эта трагедия — повод еще раз напомнить детям о правилах безопасности рядом со спецтранспортом:
- «Слепая зона»: водитель трактора из-за шума и ограниченного обзора часто не видит и не слышит ничего в радиусе 3–5 метров вокруг машины.
- Инерция механизмов: даже если трактор остановится, тяжелые щетки продолжают вращаться по инерции еще несколько секунд.
- Запрет на сближение: категорически запрещено приближаться к работающей технике ближе чем на 10 метров, даже для того, чтобы просто «посмотреть».
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.