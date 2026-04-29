Ловушка в кафе: как хакеры воруют деньги и пароли через бесплатный Wi-Fi
Бесплатный интернет в кафе или аэропорту может обернуться потерей доступа к банковскому приложению и личной переписке. Как сообщил РИАМО директор по информационной безопасности «Почты Mail» Анатолий Тутынин, хакеры все чаще используют поддельные точки доступа и сниффинг для перехвата данных пользователей. Эксперт объяснил, почему открытая сеть — это не только удобство, но и прямая угроза вашим финансам.
Основные риски публичного Wi-Fi
«Одним из самых распространенных методов атак является сниффинг (Sniffing), когда злоумышленник подключается к сети Wi-Fi и перехватывает весь трафик пользователя, проходящий через него, например, личные данные», — объясняет Тутынин.
По его словам, также злоумышленники могут использовать поддельные точки доступа (Evil Twin). Хакер создает сеть с похожим названием, например, Free_Airport_WiFi или Cafe_Guest. Пользователь подключается, думая, что это официальная сеть, а на деле весь трафик проходит через злоумышленника.
Еще с помощью общественного Wi-Fi хакеры могут распространять вредоносные программы. В небезопасной сети можно получить вирус через уязвимости системы, случайно скачать вредоносный файл или столкнуться с автоматическими атаками на устройство. Особенно уязвимы устройства без обновлений.
Помимо этого, пользователи могут столкнуться с подменой сайтов (DNS-атаки), кражей сессий и аккаунтов. Даже если ввести пароль по защищенной сети, в некоторых случаях злоумышленники могут перехватить cookie — и войти в аккаунт пользователя без знания пароля.
Наиболее часто злоумышленники воруют доступ к интернет-банку; аккаунты в соцсетях; электронную почту; данные рабочих сервисов и сохраненные пароли.
Как безопасно пользоваться публичным Wi-Fi
Эксперт отметил, что для защиты своих данных при использовании общественных Wi-Fi-сетей рекомендуется придерживаться следующих правил:
- Проверять подлинность точки доступа. Мошенники могут создавать фальшивые сети с похожими названиями, например, «Аэропорт» и «Аэропорт1». Подключаясь к такой сети, есть риск передать весь трафик злоумышленникам. Поэтому следует уточнять у персонала кафе, ресторанов или торговых центров, какая точка доступа является официальной.
- Следить за адресной строкой браузера. Перед вводом любых данных важно внимательно смотреть на адресную строку. Мошенники могут создавать фальшивые сайты с похожими доменами, например, mai1.ru вместо mail.ru. Внешне сайт может выглядеть идентично оригиналу, но введенная информация сразу же попадет к злоумышленникам. Даже незначительное изменение символа в адресе — сигнал о фишинговой атаке.
- Убедиться в наличии HTTPS для защищенного соединения. При работе с важными сайтами (банкинг, электронная почта, рабочие сервисы) следует подключаться только к ресурсам с HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) в адресной строке. Соединение по HTTP передает весь трафик в открытом виде, и его могут перехватить злоумышленники. HTTPS шифрует данные, поэтому пароли и финансовая информация остаются конфиденциальными.
- Не вводить конфиденциальные данные. Необходимо избегать ввода паролей, данных банковских карт и другой чувствительной информации при подключении к общественным Wi-Fi.
- Отключить автоматическое подключение к сетям Wi-Fi. Это предотвратит случайное соединение с поддельными точками доступа.
- Использовать защищенные и проверенные сети. Не все публичные сети одинаково безопасны: доверять следует тем, что предоставляют официальные организации (метро, аэропорт, открытый wi-fi для гостей определенной организации). Важно не подключаться к случайно найденной открытой сети в кафе без подтверждения ее источника.
- Обновлять программное обеспечение: они защищают устройство от известных уязвимостей.
«Публичный Wi-Fi — это удобно, но небезопасно. Он подходит для просмотра новостей или видео, но не для работы с деньгами и важными аккаунтами. Главное правило простое. Если данные важны — не доверяйте открытой сети. При соблюдении базовых мер безопасности риск можно существенно снизить», — заключил Тутынин.
