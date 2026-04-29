Силы ПВО сбили 98 БПЛА ВСУ над регионами России за ночь
Средства ПВО с 20:00 28 апреля до 07:00 29 апреля перехватили и ликвидировали 98 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
БПЛА ВСУ ликвидировали над Волгоградской, Астраханской, Белгородской областями. Также их сбили над Воронежской, Ростовской, Курской и Саратовской.
Помимо этого, украинские беспилотники ликвидировали над Республикой Крым.
Ночью средства ПВО сбили 10 БПЛА ВСУ в Воронежской области. Беспилотники ликвидировали над девятью районами региона.
