ПВО сбила десять БПЛА в Воронежской области
Средства противовоздушной обороны сбили 10 беспилотников ночью над девятью районами Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
«Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над девятью районами Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены 10 беспилотных летательных аппаратов», — сообщил он.
По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений объектов не зафиксировано.
Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) сбивали беспилотники над Туапсе, из-за чего были слышны взрывы.
