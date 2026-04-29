сегодня в 06:25

ПВО сбила десять БПЛА в Воронежской области

Средства противовоздушной обороны сбили 10 беспилотников ночью над девятью районами Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале .

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над девятью районами Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены 10 беспилотных летательных аппаратов», — сообщил он.

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений объектов не зафиксировано.

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) сбивали беспилотники над Туапсе, из-за чего были слышны взрывы.

