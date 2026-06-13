Победитель «Битвы экстрасенсов» Максим Левин женился в Петербурге

Избранница экстрасенса младше его на 20 лет. Недавно Кристине исполнилось 30 лет. При этом разница в возрасте Максима совсем не смущает.

«В день рождения я приехал вечером домой, а она выкладывает мне паспорт свой новый, в котором уже стоит фамилия Левина. А она пошла просто и поменяла свою фамилию — это и был подарок на день рождения. И с точки зрения магии слегонца приворожила всей этой ситуацией. Я вспотел, обалдел, но где-то внутри мне от этого было очень приятно», — вспоминает колдун, как Кристине удалось завоевать его сердце.

Свадьба Максима и Кристины прошла на территории Петергофа. По словам Левина, гостей на торжестве немного. При этом экс-соперницу по проекту Ангелину Изосимову он на торжество не пригласил.

Победитель «Битвы экстрасенсов» не стал озвучивать и сумму, в которую обошлась свадьба. Левин обратил внимание, что и сам точно не знает сколько потратил на семейный праздник.

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