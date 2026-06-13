Количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Подмосковье возросло до 18

Количество пострадавших при столкновении маршрутки с большегрузом в Одинцовском городском округе возросло до 18, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу около 15:15 на 2-м км Луцинского шоссе в Звенигороде произошло столкновение грузовика с рейсовым микроавтобусом. В момент аварии в салоне маршрутки находились 18 пассажиров и 1 водитель. При ДТП погиб 1 человек, всех пассажиров с различными травмами доставили в больницу.

В результате столкновения на Луцинском шоссе образовалась пробка. При этом проезжая часть не перекрывалась.

К ликвидации последствий аварии были привлечены 3 сотрудника МЧС и 1 единица спецтехники.

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