Взрывы и пожар: беспилотники ВСУ атакуют Туапсе
Очевидцы сообщили о взрывах и пожаре при атаке ВСУ на Туапсе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь наносят удары по Туапсе. Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку, из-за чего слышны взрывы, сообщает SHOT.
По словам местных жителей, вражеские беспилотники летят на низкой высоте со стороны моря. За пару часов было слышно более 10 громких звуков. Также в небе видны яркие вспышки.
Кроме того, очевидцы рассказали, что на месте падения обломков дрона в одном из районов вспыхнуло возгорание. Замечен огонь и дым.
На данный момент официальной информации о последствиях атаки нет. В аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи введены ограничения на прием и выпуск самолетов.
