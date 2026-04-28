Взрывы и пожар: беспилотники ВСУ атакуют Туапсе

Очевидцы сообщили о взрывах и пожаре при атаке ВСУ на Туапсе

По словам местных жителей, вражеские беспилотники летят на низкой высоте со стороны моря. За пару часов было слышно более 10 громких звуков. Также в небе видны яркие вспышки.

Кроме того, очевидцы рассказали, что на месте падения обломков дрона в одном из районов вспыхнуло возгорание. Замечен огонь и дым.

На данный момент официальной информации о последствиях атаки нет. В аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи введены ограничения на прием и выпуск самолетов.

