Сталкинг за отказ сотрудничать: российскую актрису более года преследует экс-коллега

Актрису и ведущую онлайн-проекта Кристину уже больше года сталкерит экс-коллега, так как она не хочет с ним сотрудничать, сообщает Baza .

Девушка популяризирует в Сети историю и науку. Она работает в нескольких проектах, через которые проходят подрядчики.

Одно сотрудничество с Ильей превратило ее жизнь в кошмар. Она уточнила, молодой человек часто просыпал работу и срывал встречи с заказчиками. Ведущая выплатила ему полагающийся гонорар, но больше, как бы не просил подрядчик, не хотели вести с ним проекты.

Такое отношение Кристины сильно ударило по его самолюбию, поэтому молодой человек пообещал отомстить и довести «обидчицу» до самоубийства.

Сталкинг начался летом 2025 года. Сначала фотография Кристины появилась на сайтах проституток. После этого Илья стал убеждать ее коллег, что девушка — «экскортница» и мошенница, также он звонил ее родственникам. Затем начал следить за актрисой на улице, вычислял ее близких и передавал им записки с угрозами, портил имущество. А однажды злоумышленник выломал дверь в ее подъезд и расписал его угрозами и матерными оскорблениями.

Молодой человек не скрывается, а действует в открытую, при этом у жертвы есть видеодоказательства, но полиция не возбудила дело. Силовики не могут ей ничем помочь, так как в России нет статьи за сталкинг.

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