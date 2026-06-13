Ребенок тонул в бассейне на глазах сотрудников загородного комплекса в Воронеже

Ребенок тонул в бассейне воронежского загородного комплекса, пока сотрудники слушали музыку и торговали кальянами, сообщает 112 .

Инцидент произошел в загородном комплексе Jani Resort. В бассейне начала тонуть девочка около трех лет. На месте не оказалось спасателей и персонала. Ребенка спасли отдыхающие.

По словам одного из посетителей, аниматор находился в 15 метрах от места происшествия и продолжал вести шоу, не обращая внимания на происходящее. В течение получаса посетители оказывали первую помощь ребенку до приезда медиков.

Отдыхающий утверждает, что никто из работников загородного комплекса не встретил скорую. Водитель не знал куда заехать, а сотрудники не торопились объяснить. Посетители были вынуждены нести девочку к автомобилю. Посиневшую девочку на шезлонге загрузили в машину медиков и увезли. Предварительно, она находится в реанимации под ИВЛ.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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