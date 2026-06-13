До 20% от месячной нормы осадков может выпасть в Московском регионе

В Москве и Подмосковье в субботу наблюдаются грозовые дожди, местами с градом. Количество осадков составит не менее 10-15 мм, или свыше 15-20% от нормы июня, сообщается на сайте «Метеоновости» .

Также шквалистый ветер местами усиливался порывами до 20-22 м/с. А температура воздуха к вечеру снизится до плюс 20 — плюс 22 градусов.

В ночь на воскресенье холодный волновой фронт принесет в регион еще осадки. Может выпасть 6-8 мм (или 10% от нормы этого месяца). Температура будет понижаться. Ночью термометры покажут плюс 12 — плюс 15 градусов, днем — от плюс 22 до плюс 23.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в воскресенье в Москву придет холодный атмосферный фронт с грозовыми ливнями.

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