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Подросток зарезал школьницу за гаражами в Краснотурьинске

Конфликт между подростками закончился убийством. В Краснотурьинске парень заманил 15-летнюю школьницу за гаражи и зарезал, сообщает E1.ru .

Прохожие услышали крики о помощи, но не успели спасти девочку. Парень два раза ударил ее ножом. Пострадавшая скончалась в больнице.

По словам мамы погибшей, причиной расправы с девятиклассницей стала ревность.

«Это не ее одноклассник, он немного старше. Ее довезли до больницы, она там умерла», — добавил женщина.

В пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области данную трагедию пока не комментируют.

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