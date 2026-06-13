Авария произошла на химзаводе «Титановые Инвестиции» на севера Крыма
Фото - © РИАМО, Пелагия Тихонова
Авария произошла на химическом заводе «Титановые Инвестиции» на севера Крымского полуострова, сообщил глава администрации Армянска Василий Телиженко.
«Нахожусь на заводе „Титановые инвестиции“, на месте устранения аварийной ситуации!» — написал Телиженко в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в настоящее время службы принимают все необходимые меры для устранения аварии на предприятии. Согласно данным лаборатории, превышения предельно допустимых норм концентрации веществ в воздухе нет.
Глава Армянска призвал местных жителей соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Химзавод «Титановые инвестиции» является крупнейшим в Восточной Европе и единственным в России производителем диоксида титана. Предприятие производит несколько видов химической продукции.
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