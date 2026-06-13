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Авария произошла на химзаводе «Титановые Инвестиции» на севера Крыма

Авария произошла на химическом заводе «Титановые Инвестиции» на севера Крымского полуострова, сообщил глава администрации Армянска Василий Телиженко.

«Нахожусь на заводе „Титановые инвестиции“, на месте устранения аварийной ситуации!» — написал Телиженко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в настоящее время службы принимают все необходимые меры для устранения аварии на предприятии. Согласно данным лаборатории, превышения предельно допустимых норм концентрации веществ в воздухе нет.

Глава Армянска призвал местных жителей соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Химзавод «Титановые инвестиции» является крупнейшим в Восточной Европе и единственным в России производителем диоксида титана. Предприятие производит несколько видов химической продукции.

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