Авария произошла на химзаводе «Титановые Инвестиции» на севера Крыма

Происшествия
РИАМО, Пелагия Тихонова

Фото - © РИАМО, Пелагия Тихонова

Авария произошла на химическом заводе «Титановые Инвестиции» на севера Крымского полуострова, сообщил глава администрации Армянска Василий Телиженко.

«Нахожусь на заводе „Титановые инвестиции“, на месте устранения аварийной ситуации!» — написал Телиженко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в настоящее время службы принимают все необходимые меры для устранения аварии на предприятии. Согласно данным лаборатории, превышения предельно допустимых норм концентрации веществ в воздухе нет.

Глава Армянска призвал местных жителей соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Химзавод «Титановые инвестиции» является крупнейшим в Восточной Европе и единственным в России производителем диоксида титана. Предприятие производит несколько видов химической продукции.

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