сегодня в 18:53

Гроза, град и дожди накрыли Московский регион после жары

Дожди и непогода начались на западе, северо-западе и востоке Московской области, также дошли до центра Москвы, сообщает РЕН ТВ .

Гроза, град и ливень наблюдаются в регионе после 30-градусной жары.

По прогнозам синоптиков, в столице может выпасть до 50% от месячной нормы осадков.

В ближайшие дни в Московском регионе погода прогнозируется неустойчивой. Пройдут дожди, местами прогремят грозы. Также будет прохладный для середины июня воздух.

Горожане поделились видео непогоды, на которых показали, как дождь льет стеной и стучит по окнам град.

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