Житель Хакасии осудили на 11 лет колонии за оправдание теракта на Крымском мосту
Окружной военный суд приговорил жителя Хакасии Шоваа Хертека к 11 годам колонии строгого режима за оправдание терроризма и преступление против государственной власти, сообщает Второй Восточный окружной военный суд.
Мужчина также оправдывал террористическую атаку ВСУ на Крымский мост.
В 2023 году осужденных размещал в соцсетях материалы, побуждающие перечислять деньги ВСУ.
Отмечается, что мужчина склонял людей к оказанию финансовой помощи иностранному государству — Украине, а также ВСУ.
Ему дополнительно запретили публиковать материалы в интернете в течение 3 лет.
Ранее два несовершеннолетних жителя Забайкалья были приговорены к лишению свободы за подготовку и совершение терактов. Подростки через интернет вышли на связь с анонимным лицом, пообещавшим им денежное вознаграждение за организацию лесных пожаров в интересах Украины.
