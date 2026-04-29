Житель Хакасии осудили на 11 лет колонии за оправдание теракта на Крымском мосту

Окружной военный суд приговорил жителя Хакасии Шоваа Хертека к 11 годам колонии строгого режима за оправдание терроризма и преступление против государственной власти, сообщает Второй Восточный окружной военный суд.

Мужчина также оправдывал террористическую атаку ВСУ на Крымский мост.

В 2023 году осужденных размещал в соцсетях материалы, побуждающие перечислять деньги ВСУ.

Отмечается, что мужчина склонял людей к оказанию финансовой помощи иностранному государству — Украине, а также ВСУ.

Ему дополнительно запретили публиковать материалы в интернете в течение 3 лет.

Ранее два несовершеннолетних жителя Забайкалья были приговорены к лишению свободы за подготовку и совершение терактов. Подростки через интернет вышли на связь с анонимным лицом, пообещавшим им денежное вознаграждение за организацию лесных пожаров в интересах Украины.

