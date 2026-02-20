Получили реальные сроки: подростки в Забайкалье поджигали леса по указке Украины
Фото - © Unsplash.com
Два несовершеннолетних жителя Забайкалья были приговорены к лишению свободы за подготовку и совершение террористических актов, сообщает «Царьград».
Соответствующее решение 20 февраля принял Второй восточный окружной военный суд. Он установил, что действия молодых людей представляли собой терроризм, осуществленный группой лиц по предварительному сговору.
Как следует из материалов дела, в июне 2025 года подростки через интернет вышли на связь с анонимным лицом, пообещавшим им денежное вознаграждение за организацию лесных пожаров в интересах Украины.
В период с 20 по 25 июня, маскируясь под волонтеров, они осуществили четыре акта поджога лесных массивов в поселке Атамановка Читинского округа.
После каждого поджога исполнители направляли своему украинскому куратору видеодоказательства содеянного, однако обещанные 80 тысяч рублей так и не были им перечислены.
Один из подсудимых также признан виновным в вовлечении другого лица в террористическую деятельность. Второму обвиняемому срок назначен с учетом ранее вынесенного приговора, что в совокупности составило 7 лет и 5 дней в воспитательной колонии.
Приговор еще не вступил в законную силу. Расследованием занимался отдел по особо важным делам следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю, а государственное обвинение поддерживалось прокуратурой региона.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.