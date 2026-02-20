Получили реальные сроки: подростки в Забайкалье поджигали леса по указке Украины

Два несовершеннолетних жителя Забайкалья были приговорены к лишению свободы за подготовку и совершение террористических актов, сообщает «Царьград» .

Соответствующее решение 20 февраля принял Второй восточный окружной военный суд. Он установил, что действия молодых людей представляли собой терроризм, осуществленный группой лиц по предварительному сговору.

Как следует из материалов дела, в июне 2025 года подростки через интернет вышли на связь с анонимным лицом, пообещавшим им денежное вознаграждение за организацию лесных пожаров в интересах Украины.

В период с 20 по 25 июня, маскируясь под волонтеров, они осуществили четыре акта поджога лесных массивов в поселке Атамановка Читинского округа.

После каждого поджога исполнители направляли своему украинскому куратору видеодоказательства содеянного, однако обещанные 80 тысяч рублей так и не были им перечислены.

Один из подсудимых также признан виновным в вовлечении другого лица в террористическую деятельность. Второму обвиняемому срок назначен с учетом ранее вынесенного приговора, что в совокупности составило 7 лет и 5 дней в воспитательной колонии.

Приговор еще не вступил в законную силу. Расследованием занимался отдел по особо важным делам следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю, а государственное обвинение поддерживалось прокуратурой региона.

