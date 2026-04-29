28 апреля 2026 года в рамках образовательной инициативы на базе Методического центра «Раменский дом учителя» состоялся Фестиваль «Молодые — молодым», сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Фестиваль, проводимый Эффективной методической службой, является частью межмуниципальной системы наставничества и организован в рамках одной из самых популярных моделей партнерского наставничества «Равный — равному».

Участниками фестиваля стали 114 педагогов из Бронниц, Воскресенска и Раменского, а также 39 обучающихся профильных психолого-педагогических классов школ Раменского муниципального округа.

Педагоги стали участниками «методической кругосветки» и посетили четыре тематические станции, на которых проверили свои знания по созданию современного деятельностного урока, прошли тренинг по предотвращению факторов, способствующих эмоциональному выгоранию в профессии, разобрали кейсы на основе ситуаций, в которых могут ущемляться права молодых специалистов, и расширили знания о деятельности профсоюзных организаций, направленных на профессиональное развитие и защиту прав молодых учителей.

Ученики профильных психолого-педагогических классов приняли участие в педагогическом квизе, задания которого охватывали историю педагогики, а также общие задачи на сообразительность и быстроту реакции.

Продолжением мероприятия стали мастер-классы учителей и педагогический поединок, в котором участники Марафона уроков в яркой и нестандартной форме представили свои уроки. Результат педагогического поединка определялся зрительским жюри с использованием интерактивных технологий.

Фестиваль «Молодые — молодым» — это отражение системного подхода в методическом сопровождении молодых учителей Подмосковья, который успешно реализуется в рамках регионального проекта «Эффективная методическая служба». Проект позволяет совершенствовать технологии работы с молодыми педагогами и различные формы наставничества, способствующие повышению престижа профессии педагога.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.