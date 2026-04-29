В Ленинском округе цифровизируют социальные услуги

В формате видеоконференцсвязи под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева прошло оперативное совещание, в котором принял участие глава Ленинского городского округа Станислав Каторов, сообщили в пресс-службе местной администрации.

На встрече рассмотрены две ключевые темы: перевод социальных услуг в электронный формат и вопросы жилищно-коммунального хозяйства, в частности содержание контейнерных площадок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

«В этом году планируется перевести в электронный вид наиболее востребованные муниципальные услуги: выплаты на детский отдых, ежемесячные выплаты льготникам, материальная помощь, единовременные выплаты к праздникам, дополнительная компенсация коммунальных услуг, предоставление земельных участков многодетным семьям. Данные должны подтягиваться автоматически, чтобы жителю не приходилось лично собирать справки и ходить по кабинетам», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Уточняется, что вторая часть совещания была посвящена содержанию контейнерных площадок. В округе продолжается масштабная модернизация этих объектов: в 2025 году обновлены 46 площадок, в 2026 году запланировано обновить еще 42.

В пресс-службе добавили, что для поддержания чистоты на контейнерных площадках сформированы три мобильные бригады по два человека, а также ежедневно работают более 800 дворников от управляющих компаний. Вывоз мусора осуществляется специализированной организацией ежедневно, задействованы три ломовоза, один бункеровоз и три бригады по три человека.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье и «Росатом» будут развивать цифровые решения. Совместная работа будет направлена на развитие промышленного потенциала Подмосковья, обеспечение технологического суверенитета критической информационной инфраструктуры в регионе.



«Цифровизация сегодня пронизывает практически все сферы нашей жизни, делает ее проще, удобнее, эффективнее. Это неизбежно ведет к необходимости уметь работать с большим объемом данных. И не менее важная задача — создавать системы хранения данных», — сказал Воробьев.