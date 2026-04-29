Эксперт рассказала, как выбрать надежный автомобиль с пробегом в России

По данным сервиса «Авито Авто», в I квартале 2026 года спрос на автомобили с пробегом вырос на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя стоимость снизилась на 1,7% до 1,4 млн руб. Отечественные модели по-прежнему пользуются наибольшей популярностью. В разговоре с РИАМО менеджер по подбору автомобилей сервиса «Селект» Мария Иванова рассказала, как выбрать надежный автомобиль с пробегом в России.

В настоящее время на сервисе по подбору автомобилей наблюдается резкий рост спроса на китайские автомобили — их популярность увеличилась в 1,5 раза. Сейчас они составляют 6% всех предложений, тогда как три года назад их доля была вдвое ниже.

Несмотря на это, успех сделки зависит не только от предложения. Автомобиль с пробегом важно тщательно проверить: изучить его историю, оценить реальное состояние и возможные риски. Со сложностями сталкиваются не только новички, но и опытные покупатели. Поэтому растет спрос на решения, позволяющие упростить процесс выбора автомобиля с пробегом. Например, все более популярным становится сервис «Селект», в котором можно подобрать проверенные авто у дилеров. В первом квартале 2026 года спрос на автомобили в сервисе вырос на 44,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как подойти к выбору автомобиля на вторичном рынке

По словам Ивановой, независимо от того, выбирает человек новый автомобиль или с пробегом, начинать стоит с задач, которые он должен решать: где владелец планирует ездить чаще — в городе или на трассе, будут ли поездки с семьей и дальние выезды. От этого зависит выбор двигателя: для города чаще подходят 1,4–1,6 литра, для трассы — 1,8–2 литра, для поездок по бездорожью — более мощные двигатели, как у внедорожников и кроссоверов.

Также важно учитывать комплектацию автомобиля. На вторичном рынке есть как базовые версии, так и максимально оснащенные. При этом каждое авто с пробегом уникально: даже машины одной модели могут отличаться цветом и техническим состоянием. Поэтому самостоятельно найти вариант, который соответствует пожеланиям, бывает непросто.

«В таких случаях покупатели обращаются к специалистам: „Клиент пришел к нам за конкретной машиной, но она не подошла ему по состоянию. Я предложила брата-близнеца“ этого авто. В итоге он купил у дилера именно ту машину, которую искал, но в лучшем состоянии», — рассказала Иванова.

Предел пробега зависит от марки

Некоторые автовладельцы уверены, что автомобиль с пробегом более 100 тыс. км покупать не стоит. Однако важнее, как эксплуатировалась машина и в каком состоянии находится сейчас.

«У автомобилей с пробегом до 100 тыс. километров, как правило, не наблюдается серьезных технических проблем, поэтому сразу после покупки они не требуют крупных вложений. После рубежа в 100 тыс. километров к оценке авто стоит подойти внимательнее: важна детальная проверка состояния. При этом пробег не исключает покупку, но дополнительные затраты лучше заранее учитывать в бюджете сделки», — пояснила специалист.

Пробег, после которого снижается ценность автомобиля, зависит от конкретной модели. Некоторые машины считаются более надежными и способны дольше сохранять хорошее техническое состояние. Например, для Toyota Camry или Toyota RAV4 даже высокий пробег не всегда становится критичным фактором. В то же время у ряда моделей на отметке, близкой к 100 тыс. километров, нужно проводить тщательную проверку авто. Сделать это можно на этапе выбора.

Цена автомобиля — не единственная статья расхода

Покупателю важно учитывать не только стоимость автомобиля, но и другие расходы. Так, если автомобиль стоит 2 млн рублей, дополнительные расходы составят около 50 тыс. с учетом покупки подержанной резины. При этом, по словам эксперта, обязательную автостраховку (ОСАГО) покупатель не всегда оплачивает сам.

Когда за автомобилем стоит ехать в другой регион

Если подходящий автомобиль находится в другом регионе, у покупателей часто возникает вопрос, ехать ли за ним.

«Ехать однозначно стоит. Это не новая машина, а единственная в своем роде. Даже в большом городе можно не найти то авто, которое нужно именно вам», — поясняет Мария Иванова.

Эксперт рекомендует заранее проверить ключевые параметры автомобиля перед поездкой, чтобы принять решение о ее целесообразности.

Самый популярный миф

«Один из распространенных мифов на вторичном рынке связан с автомобилями, которые попадали в ДТП. Многие уверены, что такие машины покупать нельзя, но это не так. В городах-миллионниках ежедневно происходит большое количество дорожных инцидентов. Важно понять, что именно случилось с автомобилем», — добавила Иванова.

Красные флаги

Стоит обращать внимание и на косвенные признаки состояния авто: износ салона, рулевого колеса, сидений и кузова. Они могут не соответствовать заявленному пробегу. Отдельно проверьте кузов: следы повторной окраски или различия в деталях могут указывать на полученные ранее повреждения. Также важно изучить документы. Если продавец предоставляет дубликат ПТС, необходимо уточнить причину замены и сверить данные автомобиля и владельца, заключила эксперт.

