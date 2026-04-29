Вместо бомбардировок США устроят Ирану долгую блокаду

Американский президент Дональд Трамп дал задачу советникам готовиться к продолжительной блокаде Ирана. При этом он посчитал возобновление бомбардировок более рискованным вариантом, пишет Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в США, сообщает РИА Новости .

Во время последних совещаний, в том числе в ситуационной комнате, Трамп поставил задачу и дальше давить на экономику, экспорт нефти Ирана. Соединенные Штаты будут мешать заходу кораблей в порты исламской республики и выходу из них.

Трамп посчитал возобновление бомбардировок или покидание конфликта более рискованным, чем продолжение блокады. Заместитель пресс-секретаря США Анна Келли рассказала, что, благодаря блокаде, у Вашингтона «есть максимальное влияние» на власти Ирана.

Трамп, по словам чиновницы, собирается принять соглашение, обеспечивающее нацбезопасность Соединенных Штатов.

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. 8 апреля стороны объявили перемирие на две недели. Переговоры прошли без результатов, однако возобновлять боевые действия стороны пока не стали. Тем не менее, Соединенные Штаты блокируют порты Ирана.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.