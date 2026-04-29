Избавляемся от «голода на общение»: как приспособится к жизни в новом городе

Первый шаг к адаптации в новом городе, где все незнакомо, — это признание своих страхов и опасений, что рядом нет близких, тех, кто дорог, кому доверяешь, с кем можно погулять, поболтать, выпить чашечку кофе, сходить в кино, сообщила РИАМО семейный и провокативный психолог, член Санкт-Петербургского психологического общества, автор книг «Путь к счастью», «Ты только спроси» Елена Гусева.

По ее словам, важно понимать, что период приспособления конечен и длится в среднем от 2 до 6 месяцев — мозгу нужно время для того, чтобы адаптироваться к новым реалиям.

«Снизить стресс поможет поиск точки опоры. Она даст поддержку, поможет нормализовать эмоциональное состояние. Ежедневные ритуалы, привычные действия облегчают процесс адаптации. Обустройте свое новое жилье так, как вам хочется — удобный стул или кресло, диванная подушка или мягкий плед, любимое домашнее растение или дорогая вашему сердцу картина. Все это даст ощущение покоя, стабильности и безопасности», — заявила Гусева.

Нужно начать с малого, не надо ставить грандиозные цели: завести друзей, найти партнера и выстроить близкие отношения. Мозг, который «топит» за стабильность, испугается и будет сопротивляться новым знакомствам. Делайте маленькие шаги: заговорите в магазине с продавцом, попросите достать товар с верхней полки, обратитесь за помощью в выборе интересующих продуктов. Если у вас есть хобби, найдите группу по интересам — там темы для общения найдутся всегда.

Совместные занятия спортом сближают как ничто другое, добавила эксперт. Поэтому если вы хотите познакомиться с новыми людьми и завести друзей, сходите на групповую тренировку или займитесь коллективным видом спорта, например, волейболом, баскетболом, футболом.

«Будьте как дети. Ребенку интересно все новое, неизведанное, незнакомое. Учитесь у детей — будьте исследователями! Когда мы приезжали на новое место, мама говорила: „Знай и люби свой край!“ и отправлялась на прогулку. Кстати, это относится не только к новым местам. Мы иногда не знакомы даже с теми, где живем довольно долго. Договоритесь с собой, что каждый день вы побываете в одном новом месте. Отмечайте его на карте. Это будет вашей небольшой победой, которая дает мозгу сигнал, что у вас получается приспосабливаться», — сказала Гусева.

Чувствуете, что накатывает одиночество, с которым не в силах справиться? Позвоните другу, который остался там, откуда вы уехали. Пообщайтесь, но не долго, чтобы не застрять в прошлом, посоветовала эксперт.

«Когда я чувствовала себя одиноко, выходила из дома, садилась на любой транспорт и ехала куда глаза глядят. Присутствие людей вокруг помогало избавиться от „голода на общение“. Мозг давал сигнал: рядом есть другие люди, я не одинока. Если не хочется выходить из дома, включите подкаст, в котором ведущие общаются, рассуждают, спорят, шутят. Это даст ощущение присутствия людей», — отметила психолог.

Гусева озвучила слова своего психотерапевта: «Ты не одинока, у тебя всегда есть ты сама». Отношения с собой — это важный ресурс, которым можно воспользоваться. Уделяйте время себе, балуйте, выводите на прогулку, покупайте билеты в театр, на выставку или на концерт, посидите в кафе, почитайте там книгу. Если хотите быть интересны другим, то прежде всего будьте интересны себе, а остальные подтянутся.

